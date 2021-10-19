НАТО готово реагировать на «агрессию» России, но оставит шанс для диалога

НАТО будет проводить прежнюю политику в отношении России, хотя и сожалеет о закрытии постпредства РФ при альянсе. Прежними решениями организация укрепила свою защиту от «агрессии» с российской стороны, заявила официальный представитель альянса Оана Лунгеску.

«Мы приняли к сведению решения России и сожалеем об этих шагах. Политика НАТО в отношении России остается последовательной. Мы усилили сдерживание и оборону в ответ на агрессивные действия России, но остаемся открыты для диалога», – цитирует чиновника ТАСС.

Представитель Госдепа Нед Прайс сделал похожее заявление, добавив, что «дверь для значимого диалога» остается открытой.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия больше не будет делать вид, что в отношениях с НАТО возможны позитивные перемены. В ответ на сокращение вдвое штата представительства РФ при НАТО со стороны альянса Москва приостановила работу постпредства. С 1 ноября также аннулируют аккредитацию сотрудников военной миссии связи НАТО в Москве. Будет приостановлена деятельность информационного бюро альянса в российской столице.

Брюссель, Наталья Рязанова

Брюссель. Другие новости 19.10.21

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