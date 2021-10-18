Россия закрывает информбюро НАТО в Москве и свое представительство при альянсе

Россия приостановит работу своего представительства при НАТО и деятельность информационного бюро альянса в Москве. Оба решения начнут действовать с 1 ноября, объявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Также будет приостановлена деятельность военной миссии связи НАТО в Москве. Аккредитация сотрудников будет отозвана с 1 ноября.

«Международный секретариат НАТО уже уведомлен. Ни в каком равноправном диалоге, ни в какой совместной работе НАТО не заинтересовано. Мы не видим необходимости, чтобы продолжать делать вид, что перемены в обозримом будущем возможны», – сказал Лавров во время пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Гвинеи-Бисау.

Лавров посоветовал сотрудникам НАТО по всем срочным делам обращаться к российскому послу в Бельгии.

Напомним, 6 октября главный секретарь Северо-атлантического альянса Йенс Столтенберг решил отозвать с 1 ноября аккредитацию у восьми сотрудников постоянного представительство России при НАТО. А также сократить общую численность российского представительства до 10 человек, включая административно-технический персонал.

Лавров заявил, что подобное заявление стало сюрпризом именно в тот момент, но и было вполне ожидаемо.

«За несколько дней до этого мы встречались с господином Столтенбергом и он заверял в искренней, как он говорил, заинтересованности альянса в нормализации отношений с РФ», – пояснил Лавров.

Но сокращение штата представительство РФ при НАТО было не первым, а потому, не стало неожиданностью. «Численность российского представительства при НАТО сокращалась дважды: в 2015 и 2018 годах. С 2014 года НАТО предельно сократило контакты с нашим представительством и запретило все визиты в штаб-квартиру», – добавил глава российского МИД.

Как сообщал «Новый День», 10 октября российские власти анонсировали ответные меры на решение НАТО. Представитель МИД РФ Мария Захарова действия альянса назвала «самым настоящим лицемерием», потому что сотрудники НАТО призывали к сотрудничеству, но параллельно сократили численность постпредства.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 18.10.21

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