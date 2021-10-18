«Играют с огнем»: действия НАТО против России могут обернуться конфликтом с непредсказуемыми последствиями

НАТО провоцирует крупные конфликты с непредсказуемыми последствиями. Об этом заявил лидер Радикальной партии Сербии Воислав Шешель, комментируя закрытие российского представительства при Североатлантическом Альянсе в ответ на действия западного военного блока.

«НАТО обострила свою неприятельскую политику по отношению к России, это все более очевидно, и приближается к опасной линии открытого противостояния. Но НАТО играет с огнем, Россия сегодня не та, что была 25 лет назад, любые игры с ней исключены», – сказал Шешель в комментарии РИА «Новости».

Как считает сербский политик, Россия всегда была «большой и сильной и умела защитить свои интересы». «НАТО готова на большой риск, провоцировать крупные конфликты с непредсказуемыми последствиями, а это им выйдет боком. Все очевиднее, что Америка не может одновременно действовать против КНР и РФ и оставаться мировым гегемоном, – это больше невозможно», – подчеркнул Шешель.

Ранее сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил об ответных мерах на высылку дипломатов при НАТО. В частности, приостанавливается работа представительства РФ при Альянсе, а также деятельность информационного бюро и военной миссии связи НАТО в Москве. Все решения вступают в действие с 1 ноября. С этого же дня будет отозвана аккредитация сотрудников. Для контактов с Россией Альянсу теперь следует обращаться к послу РФ в Бельгии.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 18.10.21

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