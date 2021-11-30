«Детей не выпускать и самим не выходить»: в Крыму подводят итоги разгула стихии и готовятся к новому

Порывы ветра в Крыму минувшей ночью достигали 40 метров в секунду.

Как уже сообщал «Новый День», ураган из Турции добрался до полуострова во второй половине дня. Ветер валил деревья, обрывал провода, оставив без света около 57 тысяч человек. В данный момент без энергоснабжения остаются 12 тысяч крымчан. В Ялте сдуло всю новогоднюю иллюминацию.

МЧС зафиксировало около 70 происшествий, связанных с поваленными деревьями. Повреждено более 20 автомобилей.

В Ялтинском грузовом порту во время шторма затонуло моторное судно «Славия», еще четыре сорвало с якорей.

Сообщается, что во время урагана пострадали 6 человек: четверо в Ялте, по одному в Симферополе и Симферопольском районе – людей травмировало деревьями и сорванной антенной. Пятеро из них госпитализированы.

Штормовое предупреждение продлили на сегодняшний день. Глава Ялты Янина Павленко предложила работодателям перевести всех, кого можно, на дистант и попросила родителей не отпускать детей одних в школы и детские сады, а лучше вообще не выпускать их из дома. Взрослым тоже не рекомендуется выходить без надобности.

:

Симферополь, Лиана Макоба

© 2021, РИА «Новый День»