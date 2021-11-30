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Вторник, 30 ноября 2021, 16:06 мск

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Из-за урагана в Крыму может пропасть около 100 тонн зерна

Ураган, прошедший в Крыму, нанес ущерб сельскому хозяйству. Штормовым ветром разрушило постройки, предназначенные для хранения зерновых культур, в результате около 100 тонн зерна могут испортиться.

Оценить последствия разгула стихии выехал министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин. О сложившейся ситуации он написал на своей странице в Facebook.

Так в Красногвардейском районе ураганом сорвало крышу со складов на площади около 30 квадратных метров, из-за чего были повреждены рукава для хранения зерна. «Вследствие повреждения хранившееся зерно, порядка 100 тонн, может пропасть. Сейчас начались работы по восстановлению повреждений», – отметил министр.

По словам Рюмшина, в Белогорском районе от урагана пострадали растениеводческие предприятия, а в Симферопольском и Бахчисарайском районах – тепличные комплексы.

Ураган в Крыму прошел минувшей ночью. Ветер повалил несколько десятков деревьев и стал причиной масштабных отключений электричества, несколько лодок в Ялте сорвало с якорей. Кроме того, пострадали шесть человек, пятеро из них госпитализированы.

Симферополь, Зоя Осколкова

© 2021, РИА «Новый День»

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