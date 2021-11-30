В Крыму восстановили работу треть обесточенных из-за урагана подстанций

В Крыму энергетики продолжают восстановительные работы после урагана, который привел к масштабному блэкауту на полуострове. К настоящему времени возобновили работу треть обесточенных подстанций.

По данным «Крымэнерго», остаются обесточенными 295 трансформаторных подстанций. Ранее энергетики сообщили, что после удара стихии, по состоянию на 00:00 30 ноября, не работали 450 трансформаторных подстанций 6-10кВ, преимущественно в Белогорском, Симферопольском, Бахчисарайском и Советском районах. Минэнерго России отмечало, что на пять часов утра вторника на полуострове без света оставались около 12,1 тыс. человек. Изначально непогода лишила электроснабжения порядка 56 тысяч крымчан.

Крымские энергетики заверили, что к утру 30 ноября электроснабжение в большинстве населенных пунктов, прерванное из-за шкального ветра, восстановлено.

«По состоянию на 8:00 обесточены 295 трансформаторных подстанций 6-10 кВ. Технологические нарушения локализованы в Белогорском, Бахчисарайском, Симферопольском районах; в Симферополе энергетики ликвидируют повреждения в сетях 0,4 кВ», – говорится в сообщении «Крымэнерго».

В устранении последствий непогоды задействованы основные и дополнительные аварийные бригады, в том числе передислоцированные из других районов Крыма, отметили в энергокомпании.

Симферополь, Наталья Петрова

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