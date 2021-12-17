Крымских отельеров снова пугают тотальными проверками

Туристическому бизнесу Крыма вновь угрожают тотальными проверками.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», руководитель управления Федеральной налоговой службы по РК Роман Наздрачев анонсировал глобальную инспекцию мест размещения в 2022 году.

По его словам, сфера сдачи жилья в наем (включая мини-отели и гостиницы) является самой проблемной как по налоговым платежам, так и по соблюдению трудового законодательства.

Несмотря на то, что за 3 года было выявлено около 25 тысяч «серых» объектов, по словам Наздрачева, еще от 30% до 40% мест размещения находятся в тени и не платят налогов.

Эти данные впечатляют: в 2016 году сообщалось, что нелегально работают около 20 тысяч отелей, через год «серый сектор» в речах чиновников существенно ужался – до 2,5 – 4 тысяч. И вот выясняется, что 25 тысяч из тени уже вывели, и еще примерно столько же осталось.

При этом никто и никогда не озвучивает, сколько всего в Крыму мест размещения. Если чиновники не владеют этой информацией, то откуда им известна величина «серо зоны»? Если владеют, то зачем проводить тотальные «облавы», если владельцы им известны?

Отметим, что бороться с нелегалами в турсфере в Крыму пытались еще в украинский период –безуспешно. После возвращения полуострова в Россию кампанию по переводу бизнеса в правовое поле анонсируют ежегодно. Сначала обещали владельцев мест размещения освободить от налогов, потом выманивали из тени льготами, затем начали грозить тотальными проверками. Очередную тот же Ноздрачев анонсировал минувшей весной.

Симферополь, Лиана Макоба

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