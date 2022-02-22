CNBC: Венгрия отказалась голосовать за антироссийские санкции ЕС по Донбассу

Официальные представители Венгрии на заседании Комитета постоянных представителей стран ЕС отказались поддержать пакет антироссийских санкций, которые Брюссель подготовил в ответ на признание Москвой ДНР и ЛНР.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом со ссылкой дипломатические источники в ЕС сообщает телеканал CNBC.

«Все страны открыто поддерживают новые санкции в отношении России, кроме одной – Венгрии. Будапешт подчеркнул важность диалога с РФ», – отметил неназванный европейский дипломат.

Как известно, Евросоюз собирается ввести санкции против 350 россиян, парламентариев РФ и двух банков.

СМИ сообщали ранее, что санкции ЕС должны быть введены сегодня. Смогут ли европейцы «сломать» венгров, станет известно в ближайшее время.

Сообщается также, что президент Украины Владимир Зеленский срочно позвонил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, однако ответ Будапешта Киеву не был опубликован.

Симферополь, Валентин Карамазов

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