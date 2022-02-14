В Венгрии заявили о возможном выходе из ЕС

Венгрия может покинуть Европейский союз. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в обращении к согражданам. По его словам, Брюссель развязал «джихад» под лозунгом верховенства права. Политик потребовал от ЕС «толерантности» в отношении Венгрии, и подчеркнул, что в противном случае идти общим путем будет нельзя.

«Для них верховенство права является средством, с помощью которого они хотят замесить нас во что-то похожее на них», – сказал Орбан, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Премьер-министр заявил, что Венгрия не хотела бы стать такой, как Западная Европа. Вместе с тем Будапешт не ожидает, что Запад примет венгерскую политику в отношении предоставления убежища беженцам или семейного вопроса.

В то же время Орбан пояснил, что Венгрия хочет сохранить ЕС вместе, «несмотря на рост культурного отчуждения». «Другого решения нет, есть только терпимость. Только так мы можем найти общий путь», – уточнил он.

«Балканист» обращает внимание, что премьер-министр Венгрии сделал это заявление в рамках начавшихся парламентских выборов, которые завершатся 3 апреля. При этом идея выхода из ЕС в стране не очень популярна. По данным опроса портала Index.hu, две трети жителей Венгрии готовы расстаться с национальной валютой (венгерским форинтом) и перейти на евро, несмотря на то что в ближайшей перспективе это усилило инфляцию.

В этой связи Орбан в своей предвыборной агитации делает акцент на другие темы: ранее были ограничены цены на топливо на три месяца, а также процентные ставки по ипотечным кредитам. Помимо этого, домохозяйствам предоставлены налоговые льготы, которые обойдутся бюджету Венгрии в 5,8 млрд долларов.

Будапешт, служба информации РИА «Новый День»

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