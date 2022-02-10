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Четверг, 10 февраля 2022, 13:51 мск

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«Нам не нужны»: Венгрия отказалась принимать дополнительные войска НАТО

Фото: официальный сайт НАТО

Венгрия не согласилась принимать на своей территории дополнительные военные силы НАТО. Министр иностранных дел Петер Сийярто уверен, что национальной армии достаточно для защиты страны.

«Мы на это не соглашались и не согласимся, потому что у нас уже есть войска НАТО на территории страны – это венгерская армия и вооруженные силы Венгрии. Так что дополнительные войска на территории Венгрии нам не нужны», – сказал министр в эфире телеканала Euronews.

Он отметил, что национальные военные силы находятся в надлежащей форме и в состоянии гарантировать безопасность страны.

Ранее Болгария отказалась размещать в стране дополнительный военный контингент НАТО. В правительстве отметили, что подобный шаг будет противоречить интересам государства и приведет к нежелательному росту напряженности в регионе.

Будапешт, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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