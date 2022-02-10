МИД Венгрии заявил о бесполезности санкций против России

Антироссийские санкции оказались провалом и принятие новых ограничений должно быть просчитанным шагом, считает глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Министр заявил, что Венгрия не блокировала пакет санкций против России только ради поддержания единства Евросоюза. Но по прошествии времени неэффективность ограничений четко видна. Так, торговый оборот России с Францией и Германией по отдельности только увеличился с момента введения антироссийских санкций.

«Это провал. Они не работают. Они безрезультатны. Если мы говорим о дальнейших санкциях, абсолютно необходимо увидеть честный анализ последствий уже введенных санкций», – сказал министр в беседе с Euronews.

Напомним, США и Евросоюз готовят новые пакеты санкций против России, которые намерены применить в случае эскалации ситуации на российско-украинской границе. МИД Германии заявил, что страна и ее партнеры готовы понести экономический ущерб в случае применения новых ограничений к России.

Будапешт, Наталья Рязанова

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