На юге России продлят нелетный период

Аэропорты юга России, закрытые до 2 марта, завтра, скорее всего, не откроются.

Как уже сообщал «Новый День», 24 февраля, в связи со спецоперацией в Донбассе и на Украине, было принято решение закрыть небо на югом России и временно остановить работу аэропортов Анапа (Витязево), Белгород, Брянск, Воронеж (Чертовицкое), Геленджик, Краснодар (Пашковский), Курск (Восточный), Липецк, Ростов-на-Дону (Платов), Симферополь, Элиста.

Сегодня может быть принято решение о продлении «нелетного» периода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в авиакомпаниях. Срок продления пока не определен.

Напомним, для сохранения транспортной доступности региона формируется хаб на базе аэропорта Сочи, а также увеличено количество и вместимость поездов южного направления.

Симферополь, Олег Яковенко

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