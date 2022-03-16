В Крыму намерены национализировать недвижимость украинских бизнесменов и политиков

В Крыму собираются национализировать недвижимость украинских бизнесменов и политиков.

Как уже сообщал «Новый День», накануне глава РК Сергей Аксенов заявил, что имущество украинских бизнесменов может перейти в собственность России. В первую очередь, речь шла о торговых объектах: после 2014 года на полуострове продолжили работать украинские торговые сети «Сильпо», «Фуршет», «Новус» – все они перерегистрированы в России. На смену «АТБ» пришел «ПУД», занявший торговые помещения предшественника и на 100% копирующий его дизайн. Официально крупнейшая крымская сеть принадлежит оффшорной компании, неофициально – бизнесменам из Днепра. Они заявляли, что не имеют отношения к «ПУДу», но прокуратура Украины открыла в отношении них производство за «торговлю на оккупированной территории».

Помимо этого в Крыму собираются экспроприировать и недвижимость, принадлежащую украинской верхушке:

«Крыму будут национализированы дачи Кличко, кинотеатр Яценюка, вип-квартира Зеленского, строительные супермаркеты Гареги, а также объекты личной и бизнес-недвижимости около 20 человек из высшего руководства Украины, в том числе оформленных через подставных лиц», – сообщает telegram-канал «Локалка» со ссылкой на источник в руководстве Крыма.

Симферополь, Олег Яковенко

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