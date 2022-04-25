Российские отели отказываются рассчитываться с Booking

Российские отели отказываются оплачивают счета, выставленные сервисом бронирования к Booking за февраль 2022 года. Письма с предложением аннулировать счета и передать отелям всю необходимую информацию по работе с гостями руководству сервиса направили Российская гостиничная ассоциация и Лига малых отелей, хостелов и туристического жилья.

Авторы обращения ссылаются на то, что Booking не предупредил российские отели о сворачивании работы в России за 14 дней. Эксперты оценивают ситуацию неоднозначно.

Как уже сообщал «Новый День», сервис прекратил работу в России 4 марта якобы из-за сложности ведения бизнеса в стране. Официального уведомления от компании не поступало: официальный сайт сервиса вечером, 4 марта просто перестал выполнять запросы по поиску объектов размещения на территории России.

Отельеры, платившие Booking 20% от оборота, заявляют, что с уходом сервиса понесли значительные потери: выручка в марте упала на 50%, средняя заполняемость оценена в 10%. При этом в личном кабинете российских компаний на Booking хранились сведения о клиентах за 20 лет работы, и теперь к этим данным нет доступа.

По мнению экспертов, требования отельеров справедливы, но в будущем могут возникнуть проблемы. С одной стороны, сервис первым грубо нарушил обязательства перед российскими партнерами и те понесли убытки, поэтому вполне логично, что российский бизнес проигнорирует счета в ответ на шаг Booking, отмечает вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов. С другой, обе стороны надеются на возобновление работы, и в этом случае компаниям, не заплатившим по счетам, будет сложно выстроить с Booking новые рабочие отношения.

В данной ситуации в выигрыше оказались отели, активно развивавшие альтернативные каналы продаж – прямые, рекламу в социальных сетях и так далее, цитируют «Известия» эксперта школы для отельеров Libra Hospitality School Анастасию Крумину.

Напомним, что первые серьезные проблемы с Booking начались в России в декабре 2016 года, когда голландский сервис бронирования начал в одностороннем порядке менять правила работы с крымскими местами размещения. Сначала забронировать отель можно было только для путешествия по работе, потом закрыл возможность читать и оставлять отзывы, а также аннулировал народные оценки крымских гостиниц, а в начале текущего года запретил отельерам общаться через сервис с клиентами. Поэтому многие крымские отели еще 5 лет назад начали создавать собственные сайты и переходить на аналогичные российские платформы.

Однако на отечественные сервисы бронирования прежнюю схему работы пока заменяют лишь частично: заметных игроков можно пересчитать по пальцам одной руки. Но у всех этих компаний предложение сильно ограничено и есть существенные недостатки в пользовании, добавляет Крумина, отмечая: сделать аналог Booking – задача сложная из-за нехватки профильных IT-специалистов.

Москва, Игорь Юров

© 2022, РИА «Новый День»