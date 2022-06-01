«Женщина с плакатом» из Первого канала угодила на сайт «Миротворец»

Экс-сотрудница российского «Первого канала» Марина Овсянникова, которая в прямом эфире новостей вышла в студию с «пацифитским» плакатом, внесена в чёрные списки украинского националистического сайта «Миротворец».
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», соответствующая запись опубликована сегодня на сайте.
Ранее Овсянникова бежала в Германию, а накануне было объявлено, что она даст пресс-конференцию в Киеве.
Националисты обвинили её в «участии в информационно-пропагандистских спецоперациях Кремля, направленных на устранение санкционного давления на Россию». В одном из эфиров Овсянникова обмолвилась о «недостаточной эффективности антироссийских санкций».
Симферополь, Валентин Карамазов
© 2022, РИА «Новый День»
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