Зеленский наотрез отказался от французских и австрийских альтернатив вступлению Украины в ЕС

Украина не собирается рассматривать предлагаемые Парижем и Веной альтернативы вступлению в Евросоюз.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил президент Владимир Зеленский на встрече с украинскими журналистами.

«Альтернативы нашему членству в ЕС, нашему кандидатству в члены ЕС – нет. И нам её не предлагал никто, а если бы предложили, мы не согласились бы», – отрезал он.

Что касается договоренностей Киева с Британией об оборонном союзе с Польшей и странами Прибалтики – то это один из шагов в сторону гарантий безопасности Украины, но никак не альтернатива ЕС, подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер предложил установить для Украины «промежуточный этап» между простым сотрудничеством с ЕС и полноправным членством в организации – вместо статуса кандидата.

В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон предложил создать на территории Европы отдельное сообщество заинтересованных государств, куда можно было бы принять и Украину.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ответил на это, что всевозможные суррогатные предложения для Украины со стороны европейских политиков вместо предоставления чёткого статуса кандидата в ЕС – неприемлемы.

Симферополь, Валентин Карамазов

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