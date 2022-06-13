На Украине не могут посчитать количество застрявшего в стране зерна

Украинские ведомства приводят совершенно разные цифры по дефициту мощностей для хранения зерна, которые могут возникнуть к началу сбора урожая.

Так, в Минагрополитики Украины заявили, что элеваторы не смогут принять от трёх до четырёх миллионов тонн.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил замглавы ведомства Маркиян Дмитрасевич.

В тоже время, недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что осенью Украине может не хватить складских помещений для хранения 10-15 миллионов тонн урожая.

Напомним, недавно власти РФ отметили, что излишки зерна на Украине составляют до 6 миллионов тонн, которые не составит труда вывезти автомобильным и железнодорожным транспортом.

Накануне стало известно, что Германия закупит сотни тысяч контейнеров для вывоза украинского зерна. Кроме того, заместитель министра иностранных дел Украины Дмитрий Сеник заявил, что правительство разработало два маршрута для экспорта зерна.

Симферополь, Валентин Карамазов

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