Джонсон выступил против переноса Евровидения из Украины в Британию

Решение Европейского вещательного союза о переносе Евровидения-2023 из Киева в Лондон следует отменить.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил премьер-министр Великобританиии Борис Джонсон, посетивший накануне в Киеве президента Украины Зеленского.

По его словам, сам он был бы рад проведению Евровидения в Британии, но Украина «заслужила» этот конкурс. Джонсон уверен, что вопросы безопасности не должны ставиться организаторами во главу угла.

«Украинцы выиграли Евровидение. Я знаю, что у Британии было фантастическое выступление, я знаю, что мы заняли второе место, и я бы хотел, чтобы это было у нас. Но факт в том, что они выиграли и заслужили это. Я считаю, что они могут его (Евровидение) провести, и я считаю, что они должны получить такую возможность», – утверждает Джонсон.

Напомним, ранее Европейский Вещательный Союз (EBU) заявил о намерении провести конкурс «Евровидение-2023» в Великобритании. Победившую в этом году Украину лишили права организовать мероприятие на своей территории.

Позже Украина опротестовала решение о переносе Евровидения-2023 из Киева в Британию и потребовала дополнительных переговоров и возвращения песенного конкурса.

Симферополь, Валентин Карамазов

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