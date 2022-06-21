Восстановление поврежденных буровых платформ в Черном море начнется в ближайшее время

Восстановление поврежденных буровых платформ «Черноморнефтегаза» начнется в ближайшее время. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Как уже сообщал «Новый День», утром 20 июня ВСУ нанесли три ракетных удара по трем буровым платформам «Черноморнефтегаза» на газовом месторождении в Черном море. В момент атаки на платформах находились 109 человек. 3 из них получили ранения, 7 пропали без вести.

Пожар на вышке все еще не потушен, огонь перешел к скважине.

Продолжаются и поиски пропавших.

«Пока позволяют погодные условия и есть надежда на то, что люди живы, будем продолжать поиски, – заверил Аксенов. – Однако с целью оказания помощи родственникам и близким пострадавших мною принято решение о внесении изменений в положение о компенсационных выплатах работникам предприятия ГУП РК «Черноморнефтегаз» для возможности выплат пропавшим без вести.

Таким образом, компенсация в размере 6,5 млн рублей будет выплачена семьям пропавших без вести. В свою очередь, пяти гражданам, которые были спасены с буровой платформы №1, будет выплачено по 3 млн рублей».

По словам главы Крыма, предусмотрены и другие формы поддержки.

Кроме того, «по разрешению Министерства обороны РФ, в район выйдут рабочие группы, которые займутся восстановлением и ремонтом буровых платформ, – сообщил Аксеенов. – Также следственные органы будут работать над установлением конкретных причин и объемов повреждений».

Симферополь, Олег Яковенко

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