Восстановление поврежденных буровых платформ в Черном море начнется в ближайшее время

Восстановление поврежденных буровых платформ «Черноморнефтегаза» начнется в ближайшее время. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Как уже сообщал «Новый День», утром 20 июня ВСУ нанесли три ракетных удара по трем буровым платформам «Черноморнефтегаза» на газовом месторождении в Черном море. В момент атаки на платформах находились 109 человек. 3 из них получили ранения, 7 пропали без вести.
Пожар на вышке все еще не потушен, огонь перешел к скважине.
Продолжаются и поиски пропавших.
«Пока позволяют погодные условия и есть надежда на то, что люди живы, будем продолжать поиски, – заверил Аксенов. – Однако с целью оказания помощи родственникам и близким пострадавших мною принято решение о внесении изменений в положение о компенсационных выплатах работникам предприятия ГУП РК «Черноморнефтегаз» для возможности выплат пропавшим без вести.
Таким образом, компенсация в размере 6,5 млн рублей будет выплачена семьям пропавших без вести. В свою очередь, пяти гражданам, которые были спасены с буровой платформы №1, будет выплачено по 3 млн рублей».
По словам главы Крыма, предусмотрены и другие формы поддержки.
Кроме того, «по разрешению Министерства обороны РФ, в район выйдут рабочие группы, которые займутся восстановлением и ремонтом буровых платформ, – сообщил Аксеенов. – Также следственные органы будут работать над установлением конкретных причин и объемов повреждений».
Симферополь, Олег Яковенко
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube