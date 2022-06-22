Источники: Шансы найти буровиков «Черноморнефтегаза» невелики

Шансы найти живыми буровиков, пропавших без вести после удара ВСУ по платформам «Черноморнефтегаза», невелики.

Как уже сообщал «Новый День», утром 20 июня ВСУ нанесли три ракетных удара по трем буровым платформам «Черноморнефтегаза» на газовом месторождении в Черном море. В момент атаки на платформах находились 109 человек. 3 из них получили ранения, 7 пропали без вести.

Поиски ведутся вторые сутки, но вокруг вышек зафиксированы очень сильные течения. Это существенно снижает шансы найти пропавших.

«Столько времени в воде невозможно находиться, учитывая, что там сильнейшие течения. На буровых запрещено купаться: нырнул, секунда – и ты уже в 20 метрах от буровой, – цитирует собственный источник РИА «Новости». – Очень сильные течения, и сил не будет грести, если даже сильный мужик, а если раненый…".

Сегодня утром в зоне поисков ухудшились погодные условия: поднялся ветер, начался шторм. Это тоже существенно осложняет спасательную операцию.

Севастополь, Олег Яковенко

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