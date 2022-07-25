Экс-министры иностранных дел и юстиции Украины обвинены в госизмене

Подозрение в государственной измене предъявлено бывшему главе МИД Украины Константину Грищенко и бывшему министру юстиции Александру Лавриновичу, за согласование в апреле 2010 года так называемых Харьковских соглашений.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщили в украинской генпрокуратуре.

Двум экс-министрам инкриминируют то, что они «в ущерб суверенитету и территориальной целостности Украины, без правовой экспертизы согласовали текст Харьковских соглашений, которыми продлевалось присутствие Черноморского флота РФ в Крыму».

Напомним, сегодня Зеленским в отставку отправлен заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Руслан Демченко, который занимал должность замглавы МИД при Януковиче. Его называют одним из авторов и лоббистом подписанных в 2010 году Харьковских соглашений, по которым Украина продлила срок пребывания Черноморского флота России в Крыму до 2042 года. В украинских СМИ выдвигалась версия о связях Демченко с Россией.

Между тем, за Харьковские соглашения уже привлечены к уголовной ответственности экс-премьер Украины Николай Азаров и экс-президент Виктор янукович. Однако они давно в России, а находящимся на территории Украины Грищенко, Демченко и Лавриновичу грозят вполне реальные сроки.

Симферополь, Валентин Карамазов

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