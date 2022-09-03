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Суббота, 3 сентября 2022, 22:47 мск

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Киевский режим грозит длительными сроками гражданам освобождённых территорий за голосование на референдумах

Верещук. Фото: скрин видео администрации Зеленского

Гражданам Украины, которые примут участие в референдумах, организованных РФ на неподконтрольных территориях, будет грозить 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявила министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук.

«Всё это фарс и цирк. Но для наших граждан, которые будут принимать в этом участие, – это на самом деле статья Уголовного кодекса. Поэтому я призываю, в который раз призываю, эвакуироваться всех, кто может. Если будет доказано коллаборантство, или, к примеру, участие в референдуме, или побуждение к участию в референдуме, то люди могут получить до 12 лет с конфискацией», – угрожает жителям Верещук.

Напомним, ранее стало известно, что референдумы на вышедших из-под контроля Украины территориях ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей планируется провести до конца осени.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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