«Это возмутительно!» – Байден высказался о приостановке Россией «зерновой сделки»

Президент США Джо Байден назвал приостановку российской стороной участия в «зерновой сделке» возмутительной.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он заявил, проснувшись рано утром в Вашингтоне.

«Это полностью возмутительно, это приведет к усилению голода. Нет никаких причин для них действовать подобным образом», – сказал он.

Ранее стало известно, что Российская Фдерация больше не гарантирует безопасный проход судов с украинским зерном по Чёрному морю и приостанавливает участие в договоре с ООН и Турцией по его перевозке. Об этом заявили в МИД РФ после террористической атаки беспилотников на бухту Севастополя и на корабли ЧФ РФ.

Между тем, в ООН испугались приостановки Россией «зерновой сделки» по Украине, но не стали возлагать вину только на РФ.

Ранее в администрации Зеленского назвали «примитивным шантажом» приостановку Россией «зерновой сделки».

Симферополь, Валентин Карамазов

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