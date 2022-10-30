Москву поставили перед фактом: корабли с украинским зерном пойдут без согласования с РФ

Киев, Анкара и ООН согласовали план движения 14 судов в Чёрном море в понедельник в рамках «черноморской инициативы». Россию просто поставили в известность.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в сообщении Совместного координационного центра (СКЦ).

«Делегации Украины, Турции и ООН согласовали план движения на завтра, 31 октября, по морскому гуманитарному коридору 14 судов – 12 идущих из Украины и 2 прибывающих. Делегация ООН… проинформировала делегацию Российской Федерации о перемещениях в соответствии с установленными процедурами СКЦ», – приводят РИА «Новости» текст сообщения.

В СКЦ уточнили, что в соответствии с процедурами все участники координируют действия со своими военными и другими органами для обеспечения безопасного прохода коммерческих судов. Какие действия предпримут корабли Черноморского флота, пока неизвестно.

Между тем, Мининфраструктуры Украины сообщило о блокировке на данный момент 218 зерновых судов.

Напомним, ранее стало известно, что Российская Фдерация больше не гарантирует безопасный проход судов с украинским зерном по Чёрному морю и приостанавливает участие в договоре с ООН и Турцией по его перевозке. Об этом заявили в МИД РФ после террористической атаки беспилотников на бухту Севастополя и на корабли ЧФ РФ.

Между тем, на Украине не верят, что Москва способна перекрыть «зерновой коридор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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