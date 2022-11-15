В Севастополе столкнулись с проблемой при идентификации дельфинов

В Севастополе не смогли идентифицировать дельфина, накануне найденного мертвым.

Как уже сообщал «Новый День», 2 ноября на пляже возле Парка Победы в море выбросили 4 афалин. Их хозяин заявил, что ему надоело кормить животных. По факту жесткого обращения с животными возбуждено уголовное дело.

Все это время животных пытаются найти. Вчера на пляже в районе села Осипенко обнаружили мертвого дельфина и решили, что это один из пропавших.

Однако ветеринары столкнулись с проблемой:

«Специалисты нашего ветнадзора не смогли считать чип. Поэтому идентифицировать – Зоя это или нет, на данный момент невозможно, – сообщил губернатор Михаил Развожаев. – Специалисты говорят, что чип мог уйти глубже в ткани.

Дрессировщики, которые долгое время работали с дельфинами, были уверены, что это Зоя, когда получили снимки от волонтеров. Приехав на место, осмотрели афалину, не нашли характерных признаков – следов от уколов на плавнике (у Зои часто брали анализ крови).

Тем не менее сами дрессировщики говорят, что надо провести дальнейшие действия по опознанию и только тогда можно будет с уверенностью сказать, Зоя это или нет.

Если чип не найдут, значит это не афалина из дельфинария».

Севастополь, Лиана Макоба

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