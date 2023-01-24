В Крыму волки напали на отару овец и… утопили часть животных.

Как сообщили РИА «Новый День» в Госкомитете ветеринарии РК, происшествие зафиксировано в Ленинском районе. В поселке Багерово пастух пригнал на водопой более 700 овец. Внезапно рядом с отраой появились трое волков.

Среди овец возникла паника, и они кинулись спасаться от хищников в озеро. Тех, кто бросился в воду первыми, последовавшие за ними «соплеменники» загнали так глубоко, что овцы не смогли выбраться обратно.

Всего утонули 39 животных.

В Госкомветеринарии не смогли объяснить поведение хищников: погодные условия в Крыму благоприятны для животных, вряд ли они были настолько голодными, чтобы подойти близко к населенному пункту и проигнорировать присутствие человека. Ветеринары предположили, что волки просто развлекались.

Отметим, проблем с этими хищниками на полуострове не было с 20-х годов ХХ века (тогда в Крыму уничтожили всю популяцию), но в 10-х годах века XXI число волков на Украине выросло в разы, и они появились даже там, где их не видели десятилетиями. В числе таких регионов оказался и Крым. С тех пор происшествия с участием волков случаются все чаще.

А месяц назад появилась информация, что в Крыму объявились и шакалы.

Симферополь, Лиана Макоба

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