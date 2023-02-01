Во всех украинских вузах собираются запретить любое общение на русском

В украинских вузах предлагают запретить любое общение на русском языка.

Как уже сообщал «Новый День», в конце января наблюдательный совет Киево-Могилянской академии (НаУКМА) принял решение о полном запрете на русский язык.

«Это касается абсолютно всех: преподавателей, студентов, административного персонала. Эта норма прописана в новых правилах внутреннего распорядка НаУКМА», – заявил бывший вице-премьер Украины, член наблюдательного Киево-Могилянской академии Геннадий Зубко, комментируя нововведение.

Такие решение многим не понравилось – его сочли нарушением законодательства Украины: «Это антиконституционно и является нарушением прав человека на использование любого языка в частном общении», – заявил киевский ученый и блогер Семен Есилевский.

Тем не менее, инициативу предлагают развить.

Так, мовный омбудсмен Тарас Креминь не считает, что решение набсовета «Киево-Могилянской академии» запретить любое общение на русском языке в стенах вуза соответствует закону. В подтверждение своей позиции он ссылается на закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». То, что в законе говорится только о языке образовательного процесса, омбудсмена не смущает.

Креминь, как представители набсовета НаУКМА, подчеркивают, что таким образом будут воспитывать патриотичных и просвещенных граждан.

Однако на самом деле вопрос, как всегда, упирается в деньги. Тот же Креминь рассказал, что инициатива НаУКМА связана с обещанием одного из украинских эмигрантов пожертвовать вузу 1 млн долларов.

«Насколько мне известно, одним из его требований – чтобы академия продолжила курс на утверждение украинского языка и культуры», – рассказал мовный омбудсмен. Академия, позиционирующая себя «форпостом высокой науки», будет продвигать украинское, запретив все русское.

Креминь считает, что подобную практику должны ввести во всех вузах страны. Правда, по 1 млн долларов за это другим учебным заведениям никто не обещает.

Напомним, до 2014 года около половины жителей Украины использовали в частном общении русский язык. В южных и восточных регионах – более 80%, в Киеве – до 70%.

Киев, Платон Ефимчук

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