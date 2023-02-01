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Среда, 1 февраля 2023, 17:11 мск

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G7 проведёт 24 февраля онлайн-шоу с приглашённым Зеленским

Фото: скрин видео администрации Зеленского

В годовщину начала СВО 24 февраля «Большая семерка» соберется на саммит. Он пройдет в онлайн-формате.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает агентство Kyodo.

По его информации, президента Украины Владимира Зеленского также пригласят. По уже сложившейся традиции, группа G7 планирует высказать поддержку Украине и осудить Россию.

Накануне на популярном британском телеканале Зеленского назвали «пешкой».

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»

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