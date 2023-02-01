G7 проведёт 24 февраля онлайн-шоу с приглашённым Зеленским

В годовщину начала СВО 24 февраля «Большая семерка» соберется на саммит. Он пройдет в онлайн-формате.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает агентство Kyodo.
По его информации, президента Украины Владимира Зеленского также пригласят. По уже сложившейся традиции, группа G7 планирует высказать поддержку Украине и осудить Россию.
Накануне на популярном британском телеканале Зеленского назвали «пешкой».
Симферополь, Валентин Карамазов
© 2023, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube