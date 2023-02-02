Во время пожара в Севастополе сгорели строители трассы «Таврида»

Во время ночного пожара в Севастополе сгорели строители трассы «Таврида». Об этом рассказал глава города Михаил Развожаев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», около 2 часов 2 февраля в экстренные службы поступило сообщение о возгорании на Нефтяной улице в поселке Сахарная головка. К моменту прибытия пожарных площадь открытого горения составила 200 квадратных метров.

«Сегодня ночью в жилом строительном модуле на трассе Таврида произошел пожар. Это строительный городок ДСК – субподрядчика компании ВАД. Пожарно-спасательные подразделения на место прибыли незамедлительно, к утру открытое горение было ликвидировано. По предварительным данным погибли 7 рабочих, которые приехали на стройку трассы из разных регионов страны ( МЧС сообщает о 5 – прим. РИА «Новый День»). Двое госпитализированы в больницу, они в стабильном состоянии, им оказывается вся необходимая помощь», – прокомментировал ситуацию Развожаев.

По данным Следственного комитета, всего в строительном модуле жили более 100 рабочих. Возбуждено уголовное дело по статье о причинения смерти по неосторожности двум или более лицам (ч.3 ст. 109 УК).

Свою проверку начала прокуратура.

Севастополь, Лиана Макоба

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