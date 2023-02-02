Скандал с закупкой продуктов для ВСУ набирает обороты

На Украине продолжается скандал с закупкой продуктов для ВСУ. ГБР и СБУ задержали поставщиков и ряд военных.

Как уже сообщал «Новый День», в конце декабря министерства обороны Украины заключила контракт на услуги организации питания воинских частей, дислоцированных в 6 областях, стоимостью свыше 13 миллиардов гривен. Заложенные в документе закупочные цены оказались в 2-3 раза выше рыночных.

Так, контракт предусматривает поставку яиц по 17 гривен за штуку, тогда как розничная цена в магазинах Киева – около 7 гривен .

В министерстве обороны Украины заявили, что цены не завышены, а просто произошла техническая ошибка.

Однако в СБУ сегодня сообщили, что выявили предпринимателей, собиравшихся поставлять яйца по указанной в контракте цене и присваивавших средства, выделенные Минобороны на питание военных.

Кроме того, их обвиняют в поделке документов о получении воинскими частями продуктов, которые на самом деле не поставлялись, но деньги за них списывались.

Задержаны 5 человек: представители предприятий-поставщиков, военные, отвечающие за обеспечение одной из частей ВСУ и военнослужащий, отвечавший «черную бухгалтерию». Доказанный убыток превышает 4,6 млн гривен.

Напомним, в контракте так же предусматривались поставки картофеля по 22 грн за килограмм при розничной цене в 8-9 гривен. Но о судьбе этих поставщиков пока не сообщается.

Киев, Платон Ефимчук

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