Севастополец заманил пятилетнего ребенка смотреть порно

В Севастополе передали в суд дело 50-летнего мужчины, показывавшего пятилетнему ребенку порно.

Как сообщили РИА «Новый День» в городской прокуратуре, севастополец живет в коммунальной квартире

В ноябре прошлого года, изрядно выпив, он заманил к себе пятилетнюю девочку, живущую в соседней комнате, пообещав ей показать мультики.

Но вместо детских мультфильмов продемонстрировал ребенку на своем мобильном телефоне порнографические видеоматериалы, одновременно прикасаясь к девочке руками.

За этим занятием его застала мать малышки. Соседи вызвали полицию. Любителя «клубнички» отправили под стражу.

Мужчина обвиняется в совершении «иных действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей».

Материалы дела направлены в суде.

Напомним, в октябре обитатель другой коммуналки на той же улице Горпищенко надругался на 6-летней соседкой.

Севастополь, Олег Яковенко

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