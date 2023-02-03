Севастополец заманил пятилетнего ребенка смотреть порно

В Севастополе передали в суд дело 50-летнего мужчины, показывавшего пятилетнему ребенку порно.
Как сообщили РИА «Новый День» в городской прокуратуре, севастополец живет в коммунальной квартире
В ноябре прошлого года, изрядно выпив, он заманил к себе пятилетнюю девочку, живущую в соседней комнате, пообещав ей показать мультики.
Но вместо детских мультфильмов продемонстрировал ребенку на своем мобильном телефоне порнографические видеоматериалы, одновременно прикасаясь к девочке руками.
За этим занятием его застала мать малышки. Соседи вызвали полицию. Любителя «клубнички» отправили под стражу.
Мужчина обвиняется в совершении «иных действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей».
Материалы дела направлены в суде.
Напомним, в октябре обитатель другой коммуналки на той же улице Горпищенко надругался на 6-летней соседкой.
Севастополь, Олег Яковенко
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