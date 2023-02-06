Решение о замене министра обороны Украины принято

Увольнение Алексея Резникова с поста министра обороны Украины произойдет в ближайшие дни – соответствующее решение уже принято, осталось согласовать кандидатуру преемника. Об этом заявили в проправительственной фракции Верховной рады.
Как уже сообщал «Новый День», информация о том, что власти готовят отставку министра обороны Украины появились в СМИ накануне. В ответ глава военного ведомства заявил, что готов к любому развитию событий, но его не уведомляли о якобы предстоящем уходе с должности.
Тем не менее, решение об отставке уже принято.
«Резникова уволят уже в ближайшие дни. С назначениями также тянуть не будут», – цитирует «Страна.ua» источник во фракции «Слуга народа».
Сегодня на заседании фракции планируется согласовать кандидатуру руководителя военной разведки Кирилла Буданова на должность главы Минобороны.
Кроме того, уже приняты решения о назначении Игоря Клименко министром внутренних дел, а Василия Малюка – главой СБУ (сейчас оба исполняют обязанности руководителей в своих ведомствах).
Киев, Платон Ефимчук
© 2023, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube