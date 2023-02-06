Решение о замене министра обороны Украины принято

Увольнение Алексея Резникова с поста министра обороны Украины произойдет в ближайшие дни – соответствующее решение уже принято, осталось согласовать кандидатуру преемника. Об этом заявили в проправительственной фракции Верховной рады.

Как уже сообщал «Новый День», информация о том, что власти готовят отставку министра обороны Украины появились в СМИ накануне. В ответ глава военного ведомства заявил, что готов к любому развитию событий, но его не уведомляли о якобы предстоящем уходе с должности.

Тем не менее, решение об отставке уже принято.

«Резникова уволят уже в ближайшие дни. С назначениями также тянуть не будут», – цитирует «Страна.ua» источник во фракции «Слуга народа».

Сегодня на заседании фракции планируется согласовать кандидатуру руководителя военной разведки Кирилла Буданова на должность главы Минобороны.

Кроме того, уже приняты решения о назначении Игоря Клименко министром внутренних дел, а Василия Малюка – главой СБУ (сейчас оба исполняют обязанности руководителей в своих ведомствах).

Киев, Платон Ефимчук

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