В Сочи зафиксировали подземные толчки – специалисты считают, что это отголоски происшествия в Турции. В Крыму сохраняют спокойствие.

КАк уже сообщал «Новый День», сегодня в 04:17 по местному времени на юго-востоке Турции произошло землетрясение силой 7,7 баллов. Погибли более 1 тысячи человек. Сильные подземные толчки ощутили и на севере Сирии, где число жертв землетрясения достигло 574 человек.

В течение дня информация о колебаниях земной коры поступили из Абхазии, Грузии, Армении, Израиля, Ирака.

Как выяснилось, фиксировались толчки и в России. Так, по словам руководителя сейсмологической станции Сочи Елены Карпович, утром зарегистрированы многочисленные слабые форшоки по попебережью от федеральной территории «Сатурн» до центра города. Днем толчки усилились до 2-3 баллов. По мнению Карпович, никакой опасности для Сочи нет.

Между тем, специалисты отмечают, что уровень глобальной сейсмической активности повышен до экстремального, вероятны новые мощные землетрясения, в том числе и в Турции.

В Крыму же считаю, что предпосылок для серьезных землетрясений на полуострове нет.

«Крым находится на окраине Средиземноморского Гималайского активного пояса, а землетрясение в Турции произошло в самом эпицентре этого пояса, – цитирует «Крым 24» замдиректора Института сейсмологии РК Игоря Калинюка. – В Крыму есть разломные зоны с 7-балльной магнитудой, землетрясения исключать нельзя, но за последние несколько лет наблюдений на полуострове было относительно спокойно».

Симферополь, Лиана Макоба

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