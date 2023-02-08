Скоро выборы: жителям симферопольской Каменки в очередной раз пообещали газ

Жителям симферопольской Каменки в очередной раз пообещали газ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Каменка – старейший и ближайший к крымской столице садовый массив. Он возник полвека назад рядом с городской свалкой. Количество участков (площадью от 3 до 6 соток) составило более 8,5 тысяч, общая площадь – 340 га.

Постепенно огороды стали дачами, сараюшки для лопат обросли верандами, потом превратились в солидные дома для постоянного проживания и сдачи в аренду. Туда пустили городской автобус. Жители потребовали дорогу, воду, электричество, поликлинику, почту и далее по списку. Власть объясняла, что прописки и городских удобств там не будет никогда. Ссылались на нормативы: ширина улиц не позволяет проехать скорой помощи и пожарной машине, имеется много других бюрократических препятствий.

Потом население Каменки резко выросло за счет вернувшихся из ссылки крымских татар. Турция профинансировала открытие школы, где организовано обучение на крымско-татарском языке. Следующий качественный рывок произошел за счет жителей Южного берега Крыма. Владельцы тамошней недвижимости сообразили: соорудить недорогое летнее жилье в Каменке, переселяться туда на лето, а доходные квартиры в Алуште и Ялте сдавать «под ключ» – хороший бизнес. Сначала ларьки на перекрестках, а потом и стационарные магазины открыли местные инициативные предприниматели.

Рост количества населения повлиял на изменение качества местной жизни. К каждым выборам городская власть Симферополя прикидывала, может ли выиграть выборы без поддержки каменских и не пора ли давать им прописку, чтобы добавить себе голосов по-честному. С переходом Крыма в состав РФ Каменку включили в состав жилого фонда Симферополя. И пообещали быстро газифицировать, уточнив, что общая протяженность уличных сетей газоснабжения составит 50 км.

Новость 2017 года: «Согласно графику, газификация микрорайона пройдет в четыре этапа с полным завершением работ к 1 декабря 2019 года. Газификация Каменского массива Симферополя обойдется в 200 млн рублей». Ответственным за процесс был назначен «Черноморнефтегаз».

К 2021 году газ не провели, отвечать за него уже должны были «Крымназсети». Новости выглядели так: «Массив разбит на две части – первая часть будет газифицироваться от ГРС-2, вторая – от ГРС-4. Первая часть газификации будет проходить в два этапа, вторая часть – в три этапа. Газопровод будет строиться до границ земельного участка за счет республиканского бюджета. По мере того, как будет готова документация и сети, будем пускать газ поэтапно в 2022-2024 гг.».

Настал 2023 год. Газа нет. Но год предвыборный – надо стараться. А тут невыигршные исходные: администрация города сменилась многократно, местным подрядчикам глава Крыма Сергей Аксенов уже не доверят. Он издал распоряжение №49-рr «Об определении единственного подрядчика», согласно которому АО «РОСТОВГАЗСТРОЙ» будет заниматься строительством сетей газоснабжения Каменского массива от ГРС-4 (стоимостью 563 млн 175 тыс 307руб 16 коп) и сетей газоснабжения Каменского массива от ГРС- 2 (286 млн 213 тыс 80 руб 06 коп). То есть, цена газопровода за эти годы выросла в четыре с лишним раза. В госконтракте указан срок окончания работ – 1 декабря 2024 года.

В АО «РОСТОВГАЗСТРОЙ» работает 80 человек, 80% работ в Каменке оно должно выполнить собственными силами. В прошлые годы компания уже работала в Крыму: в Ленинском, Нижнегорском, Джанкойском районах.

АО часто судится, проигрывает иски на суммы до 4 млн руб. Но, судя по вердиктам, последствия его деятельности не носят фатального характера: после проведенных работ не восстановили дорожное покрытие, замостили площадку, но не вывезли мусор с территории детсада, завысили объем выполненных работ…

Обобщая все эти данные, можно предположить: на какие-то улицы Каменского массива (куда успеют до президентских выборов 2024 года), газ подведут и репортаж для ТВ снимут. Другим – как повезет. У горадминистрации есть концепция – о ней докладывал Алексей Захаров, экс-вице мэр, ныне врио начальника Службы государственного строительного надзора РК. Реализация ее первого этапа займет около 5-6 лет, в целом же программу планируют завершить за 15-20 лет. Если, конечно, начнут.

Симферополь, Ольга Картошина

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