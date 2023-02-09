Потомки Манилова: Киев заявил о подготовке «кадров для Крыма»

Правительство Украины продолжает кормить своих граждан сказками о скорой и полной победе. На этот раз анонсирована активная подготовка к новому заселению Крыма.

Как перелает корреспондент РИА «Новый День», вице-премьер Ирина Верещук заявила: «Перспектива деоккупации Крыма свидетельствует о том, что необходимо начинать готовить кадры для Крыма уже сейчас: правоохранительные органы, работников юстиции, педагогов и других госслужащих. Люди должны быть готовы начать работать».

Правда, пока не понятно, с кем, по замыслу чиновницы, предстоит работать этим людям, ведь крымчанам она грозит тотальной зачисткой.

На полуострове к планам украинского кабмина и отдельных его представителей относятся спокойно.

«Комментировать особо нечего. Смелость киевского режима прямо пропорциональна обещаниям их хозяев о поставках вооружений. Пожалуй, это все, что необходимо знать о том, во что превратилась современная Украина», – заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Киев, Олег Яковенко

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