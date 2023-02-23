Украина приступила к формированию «органов власти» Крыма из ВСУшников и «коренных народов»

В Киеве создана рабочая группа, которая до середины марта должна представить стратегию формирования кадрового резерва «для реинтеграции Крыма».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила глава Минреинтеграции Ирина Верещук.

По ее словам, этот процесс будет тяжёлый, ведь «полуостров находится под контролем РФ в течение 9 лет». Верещук уверена, что «восстанавливать украинскую государственность там придется почти с нуля».

«Речь идет о подготовке наших специалистов из числа боевых ветеранов и коренных народов, а также тех, кто вынужден был уехать из Крыма в 2014 году. У нас есть около 50 тысяч таких граждан. Из них мы формируем необходимый кадровый резерв, чтобы потом восстановить наш родной украинский Крым», – рассуждает Верещук.

Отметим, что ни один русский не попадёт даже в эти виртуальные «органы власти», так как киевский режим не относит их к «коренным народам» Украины.

Симферополь, Валентин Карамазов

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