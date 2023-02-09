В Севастополе нашли виновного в гибели строителей трассы «Таврида»

В Севастополе нашли виновного в гибели на пожаре строителей трассы «Таврида».

Как уже сообщал «Новый День», около 2 часов 2 февраля в экстренные службы поступило сообщение о возгорании в строительном городке ДСК (субподрядчик компании ВАД) в поселке Сахарная головка. К моменту прибытия пожарных площадь открытого горения составила 200 квадратных метров. На борьбу с огнем ушло несколько часов.

В результате возгорания погибли 8 человек.

«Предъявлено обвинение заведующей хозяйством хозяйственного участка строительно-производственного управления строительной организации в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.219 УК РФ – нарушение требований пожарной безопасности лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц, – сообщили в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю. – Управлением по расследованию особо важных дел установлено, что указанное должностное лицо несло персональную ответственность за обеспечение пожарной безопасности на участке, было обязано организовать обслуживание и надлежащее содержание в соответствии с правилами противопожарной защиты зданий и помещений вахтовых поселков, контролировать соблюдение подчиненными работниками инструкций по охране труда, производственной и трудовой дисциплин

Однако ранним утром 2 февраля текущего года в нарушении требований пожарной безопасности на территории хозяйственного участка, расположенного в поселке Сахарная головка города Инкерман, произошло возгорание сборно-разборного здания из термопанелей. В результате трагедии погибли восемь рабочих, проживавших в общежитии».

В ведомстве сообщили, что на месте происшествия работала группа наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов, проведен тщательный осмотр территории, продолжаются допросы свидетелей, родственников погибших, работников и руководителей строительной организации. Назначены пожаротехническая, судебно-медицинская, молекулярно-генетическая экспертизы. Уголовное дело соединено в единое производство с ранее возбужденным по ч.3 ст. 109 УК РФ (по факту причинения смерти по неосторожности двум или более лицам).

Севастополь, Олег Яковенко

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