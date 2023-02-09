Риши Сунак передаст Зеленскому всё, что есть дальнобойного у Британии

Украина и Великобритания согласовали поставки ракет и артиллерийских систем дальнего радиуса действия.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя итоги своей вчерашней встречи с премьером Риши Сунаком.

«Имеем сильный оборонный пакет от Великобритании. Мы согласовали мощное количество бронированной техники, поставки дальнобойного оружия и договорились начать подготовку украинских пилотов», – сказал он.

Между тем, сегодня в Брюсселе призвали страны ЕС активнее передавать Зеленскому истребители и дальнобойные системы.

Симферополь, Валентин Карамазов

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