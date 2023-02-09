Германия вошла во вкус и готова передать Киеву самые современные «Пантеры»

Украина ведет переговоры с немецким концерном Rheinmetall о поставках самых современных немецких танков KF51 Panther.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил гендиректор концерна Армин Паппергер в интервью Handelsblatt.

«Мы ведем переговоры с Киевом об экспорте Panther», – сказал он.

Летом 2022 Rheinmetall представил KF51 Panther на выставке в Париже. Украина может стать первой страной, которая приобретет этот танк.

По словам Паппергера, первые поставки могут быть уже через 15-18 месяцев. Танки могут быть собраны в Германии или другой европейской стране.

Симферополь, Валентин Карамазов

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