Германия вошла во вкус и готова передать Киеву самые современные «Пантеры»

Украина ведет переговоры с немецким концерном Rheinmetall о поставках самых современных немецких танков KF51 Panther.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил гендиректор концерна Армин Паппергер в интервью Handelsblatt.
«Мы ведем переговоры с Киевом об экспорте Panther», – сказал он.
Летом 2022 Rheinmetall представил KF51 Panther на выставке в Париже. Украина может стать первой страной, которая приобретет этот танк.
По словам Паппергера, первые поставки могут быть уже через 15-18 месяцев. Танки могут быть собраны в Германии или другой европейской стране.
Симферополь, Валентин Карамазов
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