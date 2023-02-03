ФРГ разрешила передать Украине танки Leopard 1

Берлин разрешил отправлять на Украину танки Leopard 1 из складских запасов. Но обеспечение их снарядами остается проблематичным, пишет Deutschlandfunk.

На складах в Германии осталось порядка 88 более старых Leopard 1. Компании Rheinmetall AG и FFG уже начали ремонт боевых машин. Предварительно, первая партия может уйти на Украину через три месяца.

Но запасы боеприпасов к ним не так обширны, поскольку немецкий ВПК их больше не производит. Запасы 105-миллиметровых снарядов есть у Бразилии, но страна отказывается передавать их Киеву или Берлину. Некоторое количество боеприпаса есть у Катара, с которым власти ФРГ уже ведут переговоры.

В конце января Германия разрешила экспортировать танки Leopard 2 на Украину. Берлин планирует передать свои боевые машины Киеву до конца марта. В рамках первой волны западной помощи Украина рассчитывает получить 120-140 танков. Как минимум 12 стран согласились передать Киеву свои танки.

Берлин, Наталья Рязанова

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