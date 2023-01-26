ФРГ и Польша назвали сроки поставок танков Украине

Министр обороны ФРГ Борис Писториус пообещал отправить Украине немецкие танки Leopard 2 до конца марта.

Киев получит танки к «концу первого квартала», – заявил Писториус в четверг. Его слова приводит издание Focus Online.

На вопрос журналистов, будет ли это своевременным для укрепления Украины в преддверии ожидаемого весеннего наступления российской армии, Писториус ответил утвердительно. Это будет «своевременно», – сказал министр.

Сроки поставки танков Leopard 2 Украине обозначили и в Польше. Напомним, Варшава планирует передать украинской стороне 14 танков. По словам замминистра обороны республики Войцеха Скуркевича, Польша собирается предоставить Украине танки Leopard 2 в течение нескольких недель. Об этом сообщают польские СМИ. Как только украинские танкисты закончат обучение, Польша будет готова передать технику Киеву, отметил Скуркевич.

Накануне канцлер Германии Олаф Шольц объявил, что власти Германии поставят Киеву 14 танков Leopard 2 из запасов Бундесвера и выдадут союзникам разрешение на реэкспорт своих танков на Украину. В ближайшее время в Германии также начнется обучение украинских военных применению Leopard 2. Также ФРГ передаст Украине боеприпасы к танкам и обеспечит техническое обслуживание техники.

Берлин, Наталья Петрова

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