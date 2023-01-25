«Красные линии» остались в прошлом»: посол РФ прокомментировал решение ФРГ о поставке танков Киеву

Решение правительства ФРГ о поставке Украину тяжелых танков Leopard 2 свидетельствует, что Берлин и его союзники настроены на дальнейшую эскалацию конфликта. Об этом заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.

«Это крайне опасное решение переводит конфликт на новый уровень противостояния и противоречит заявлениям германских политиков о нежелании ФРГ втягиваться в него. К сожалению, это происходит снова и снова. В очередной раз убеждаемся, что Германия, как и ее ближайшие союзники, не заинтересована в дипломатическом разрешении украинского кризиса, настроена на его перманентную эскалацию и неограниченную накачку киевского режима все новыми смертоносными вооружениями. «Красные линии» остались в прошлом», – цитирует Нечаева пресс-служба МИДа России.

Посол считает, что выбор Берлина означает окончательный отказ ФРГ от признания исторической ответственности перед русским народом не имеющие срока давности преступления нацизма в годы Великой Отечественной войны и «предание забвению непростого пути послевоенного примирения русских и немцев».

«С санкции руководства ФРГ боевые танки с германскими крестами вновь будут отправлены на «восточный фронт», что неизбежно приведет к гибели не только российских солдат, но и мирного населения», – отметил дипломат.

При этом он обратил внимание на то, что правительство ФРГ приняло свое решение о передаче танков в дни 80-й годовщины прорыва блокады Ленинграда, в которой погибли сотни тысяч советских граждан.

«Оно разрушает остатки взаимного доверия, наносит непоправимый ущерб и без того находящимся в плачевном состоянии российско-германским отношениям, ставит под сомнение возможность их нормализации в обозримом будущем», – заключил Нечаев.

Ранее сегодня канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил, что власти Германии поставят Киеву 14 танков Leopard 2 и выдадут союзникам разрешение на реэкспорт своих танков на Украину.

Танки немецкого производства передадут киевскому режиму из запасов Бундесвера. В скором времени в Германии также начнется обучение украинских военных применению Leopard 2. Кроме того, ФРГ передаст Украине боеприпасы к танкам и обеспечит техническое обслуживание техники.

Москва, Андрей Дорофеев

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