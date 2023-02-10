Крымские музеи не могут найти адвокатов для продолжения борьбы за скифское золото

Крымские музеи не могут найти адвокатов, чтобы отстоять коллекцию скифского золота в Верховном суде Нидерландов.

Как уже сообщал «Новый День», «золотая» коллекция, собранная из пяти крымских музеев для выставки «Крым: золото и секреты Черного моря» в музее Алларда Пирсона в Амстердаме, после проведения референдума в Крыму в марте 2014-го года, остается у голландцев. Они решили «придержать» «скифское золото» у себя, так как права на коллекцию, состоящую из более чем 2 тысяч 100 экспонатов, предъявили Россия и Украина. 26 октября 2021 года апелляционный суд Амстердама постановил, что скифское золото должно быть передано Украине, но крымские музеи подали кассационную жалобу в Верховный суд Нидерландов.

В конце января свое консультативное заключение огласил генеральный прокурор. Ничего неожиданного не произошло: прокурор заявил о целесообразности оставить в силе ранее принятое решение Апелляционного суда и передать коллекцию Украине. Верховный суд Нидерландов озвучит свой вердикт 15 сентября.

Российской стороне необходимо найти голландских адвокатов, чтобы отстаивать свои позиции в суде, но с этим возникли проблемы.

«Можно предположить, что позиции крымских музеев, выступающих стороной в процессе, значительно ухудшились в прошлом году из-за сложностей в поиске юристов, способных и готовых представлять их интересы в суде, – цитируют РИА «Новости» российского посла в Нидерландах, постпреда РФ при ОЗХО Александра Шульгина.– Голландские адвокаты (а их участие в подобном разбирательстве обязательно), как известно, в большинстве своем боятся сотрудничать с российскими юридическими и физическими лицами из-за санкций ЕС».

Шульгин заявляет, что принцип равенства сторон и надлежащего отправления правосудия явно нарушен.

Между тем, крымские музеи сдаваться пока не собираются: по словам директора Центрального музея Тавриды Андрея Мальгина, проблему пытаются решить.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»