Финляндия не может решиться на отправку танков Украине

Финляндия не приняла решение об отправке танков Украине, так как ситуация в стране «отличается от других европейских стран».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила премьер-министр страны Санна Марин.

«Мы не информируем общественность о таких вещах заранее, но когда решение уже принято, мы сообщаем им то, что они должны знать. Разные страны имели разные линии коммуникации. Мы были сдержаны, мы не перечисляем отдельные вопросы, которые есть в открытом доступе», – туманно выразилась Санна Марин.

По ее словам, ситуация в Финляндии «чуть-чуть отличается» от других стран из-за того, что она граничит с Россией. Она также подтвердила журналистам, что еще не принято решение об отправке танков Leopard-2 на Украину.

Симферополь, Валентин Карамазов

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