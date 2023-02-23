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Четверг, 23 февраля 2023, 16:30 мск

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Финляндия передала Украине «Леопарды» без башен и стволов

«Леопарды», которые с нетерпением ждала Украина от Финляндии, оказались бронированными машинами разминирования на базе танка Leopard 2.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в этом призналось минобороны Финляндии, которое опубликовало «специальное уточнение».

«Главные задачи поставленных бронемашин – проведение разведки и разминирование территории, для боёв они не подходят», – заявили финские военные.

Ранее Финляндия заявляла, что передаст Украине три танка Leopard 2. Хотя бронетехника оказалась совсем не танками, тем не менее, с количеством финны не обманули: машин разминирования отправили ровно три.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»

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