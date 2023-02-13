Украинская разведка отказалась назвать дату российского наступления

Бессмысленно говорить о дате нового российского наступления в условиях, когда ВС РФ непрерывно наступают с самого начала спецоперации.



Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким туманным заявлением выступил в Киеве представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк.

«В то время как распространяется информация о запланированном на 24 февраля широкомасштабном наступлении России, украинская военная разведка сообщает, что Россия уже начала полномасштабное наступление 24 февраля прошлого года, которое продолжается и сегодня», – сказал он.

Между тем в США говорят о вероятном наступлении РФ в начале марта и призывают помочь Украине в обороне.

Симферополь, Валентин Карамазов

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