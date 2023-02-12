На Украине заявляют, что ПВО НАТО находится в нерабочем состоянии

Отказ Румынии признать пролёт российской ракеты над её территорией во время последней атаки РФ на Украину говорит о том, что НАТО на самом деле не способно закрыть небо ни над Украиной, ни над Европой.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава постоянной украинской делегации в парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев.

Напомним, Украина настаивает, что российские ракеты залетели в воздушное пространство Румынии, которая является членом НАТО. Однако румынские власти дважды опровергли залёт российского «Калибра» на территорию страны, ссылаясь на данные румынских радаров.

«Я по своим каналам на парламентском уровне эту информацию дал нашим партнерам из Румынии, нашим соседям. Мне очень интересно, работает ли там парламентский контроль, который будет запрашивать у министерства обороны по поводу того, что они не увидели или специально скрывают. Этот пролет был, это факт. А почему такая позиция у Румынии, вопрос пока остается открытым. Может быть, она изменится», – сказал парламентарий.

По его мнению, дело, скорее всего, в том, что в НАТО попросту слабая система ПВО, которая не способна ни перехватить, ни засечь летящую ракету.

«Это значит, что ПВО НАТО не работает. И это проблема, которую они должны решить. Я не думаю, что есть проблема признать это политически. Скорее, проблема признать, что они пока неспособны закрыть небо над Украиной, о чем мы просили с самого начала. Они должны сделать из этого выводы и усилить приграничные регионы и сделать эшелонированную оборону», – приводит слова Чернева «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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