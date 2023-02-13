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Понедельник, 13 февраля 2023, 17:31 мск

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В Киеве назвали следующую дату массированного ракетного удара

Фото: скрин видео ТК «Украина»

Следующая массированная ракетная атака РФ может состояться «в день начала войны на Украине».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила спикер украинского объединённного командования «Юг» Наталия Гуменюк.

«Если говорить про промежуток от одного массированного удара до другого – это, как правило, до двух недель. Можем отметить, что от предыдущей атаки к следующей – это как раз 24 февраля», – сказала она.

Накануне Гуменюк заявила, что в ближайшее время нового массированного ракетного удара по украинской инфраструктуре, скорее всего, не будет, но возможны точечные атаки.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»

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