Киев нажаловался туркам и в ООН на «блокирование Москвой зерновой сделки»

Украина призывает ООН и Турцию потребовать от РФ «немедленного прекращения искусственных задержек» в работе «зернового коридора».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в совместном заявлении глав МИД и Мининфраструктуры Украины Дмитрия Кулебы и Александра Кубракова.

Украинская сторона утверждает, что представители РФ в составе инспекционных групп при Совместном координационном центре в Стамбуле «уже несколько месяцев подряд системно задерживают осмотр судов, следующих через пролив Босфор» в украинские порты и обратно.

«В частности, российские инспекторы замедляют сроки инспекций, регулярно требуют нерегламентированную документацию, отказываются работать в рабочее время и ищут другие необоснованные поводы для остановки инспектирования. Ежедневно из запланированных 10 инспекций обычно происходит меньше половины», – говорится в жалобе.

Заявлено, что на данный момент в Босфоре образовалась очередь из более 140 судов, подавляющее большинство которых ожидает там прохода больше месяца.

Между тем Россия заявила недавно, что работа «зернового коридора» может быть прекращена из-за невыполнения условий сделки со стороны ООН.

Симферополь, Валентин Карамазов

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