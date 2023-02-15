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Среда, 15 февраля 2023, 16:41 мск

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Пока не можем: глава Минобороны Украины отказывается от весеннего наступления

Фото: Минобороны Украины

Украина будет готова начать масштабное наступление только через несколько месяцев.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким утверждением выступил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью «Укринформу».

По его словам, все упирается в поставки западной техники и обучение экипажей.

«По технике – термины прозвучали. Все возможности её поставки в Украину привязаны, прежде всего, к сроку обучения. Это требует времени. Мы говорим о нескольких месяцах, когда мы будем полноценно готовы. А дальше уже по решению Генштаба будут происходить те или иные события», – сказал он.

Напомним, накануне глава Пентагона Ллойд Остин потребовал от Киева начать наступление уже весной.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»

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